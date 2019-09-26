Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 26 сентября с космодрома Плесецк с созданным в интересах Минобороны космическим аппаратом, сообщили журналистам в пресс-службе военного ведомства.

"В 10.46 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил успешно выполнен запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, предстартовые операции и сам запуск прошли штатно. Контролировал взлет ракеты наземный автоматизированный комплекс управления.

Согласно данным американского специализированного сайта spaceflightnow.com, запущенный в четверг космический аппарат является третьим спутником новой российской единой космической системы (ЕКС), предназначенной для предупреждения о ракетном нападении. По информации известного американского эксперта в области космонавтики Джонатана Макдауэлла, предыдущие два спутника были запущены в ноябре 2015 года ("Космос-2510") и мае 2017 года ("Космос-2518"). По данным на сайте Минобороны, ЕКС заступила на опытное боевое дежурство с декабря 2017 года.