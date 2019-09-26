Заявивший о разговоре Трампа с Зеленским разведчик согласен на встречу с конгрессменами. Его показания прямо влияют на импичмент президента США

Анонимный осведомитель, сообщивший об июльском телефонном разговоре президентов США и Украины, что и запустило процедуру импичмента Трампа, дал согласие на встречу с членами конгресса. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 26 сентября, со ссылкой на CNN.

Встреча могла бы состояться при условии, что исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр утвердит допуск к секретной информации для адвокатов осведомителя. Сообщается, что это поможет защитить интересы осведомителя перед конгрессом.

В палате представителей просьбу назвали «разумной» и выразили готовность пойти навстречу информатору, несмотря на сохранение его анонимности.

Ранее в США разразился скандал после публикации сведений о том, что якобы Трамп просил Зеленского оказать давление на сына Джо Байдена, который занимался бизнесом на Украине. Байден старший является главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах 2020 года.

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После этого оппоненты Трампа из Демократической партии объявили о запуске процедуры импичмента действующего президента США.

В свою очередь, Трамп опубликовал расшифровку переговоров с Зеленским, из которой не следует, что Трамп шантажировал Зеленского отказом в помощи, если новая киевская власть откажется преследовать Байдена-младшего. Об этом «Фонтанке» рассказала американист Виктория Журавлева.

«Провести импичмент с такими "доказательствами" они могут только в одном случае: если Республиканская партия откажется от Трампа и в сенате (верхняя палата конгресса, где республиканцы имеют большинство. – Прим. ред.) поддержит импичмент. В противном случае это будет просто решение палаты представителей (нижняя палата конгресса, где большинство имеют демократы. – Прим. ред.), которое ни к чему не приведёт с точки зрения устранения Трампа, – пояснила эксперт. – Ждём выступления того, кто слил информацию. И соответственно, руководства секретных служб. Возможно, у них есть дополнительные данные о давлении Трампа на Зеленского. Какие-то доказательства. Пока же это всё просто сложенные вместе разноцветные кубики».

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что не давал согласия на публикацию своего разговора с Трампом. Из расшифровки следует, что украинский лидер готов помогать президенту США после утверждения Верховной радой нового генпрокурора Украины.