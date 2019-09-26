На Петроградской угнали новый «Лексус», с Дунайской без хозяина уехал «Ягуар» с красными дисками. Ущерб – 10 млн на двоих

Два люксовых автомобиля исчезли с петербургских улиц за минувшие сутки. Угонщики присмотрелись к машинам на Петроградской стороне и в Московском районе.

Как стало известно «Фонтанке», 42-летний владелец новенького «Лексуса» обратился в полицию накануне вечером, 25 сентября. Автомобиль он оставил без присмотра на час, припарковав его на Барочной улице. В половине десятого, когда он вернулся к машине, спутниковая система слежения уже не распознавала местоположение внедорожника. Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере – белый LX570 у безработного петербуржца с июня, машина стоит 7 млн рублей.

Второй автомобиль исчез, пока владелец спал. Он оставил его в восемь часов вечера 24 сентября возле 26-го дома по Дунайскому проспекту, в квартале от своего дома, и вернулся к месту парковки ранним утром 25-го числа. Из примет «Ягуара» сотрудник строительной компании назвал красные суппорта на колесных дисках. Стоимость трехлетнего автомобиля оценил в три млн рублей.