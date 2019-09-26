Х5 останавливает «Карусель». Половину гипермаркетов ретейлер закроет и переформатирует в «Перекрёстки»

Ретейлер X5 Retail Group переформатирует сеть гипермаркетов «Карусель».

Как сообщила компания 26 сентября, к началу 2021 года она превратит 34 магазина в регионах России (8 арендованных и 26 собственных) в супермаркеты «Перекрёсток», а 20 гипермаркетов, работающих на арендованных площадях, закроют к 2022 году.

Оставшиеся 37 гипермаркетов продолжат работать под брендом «Карусель», пока менеджмент анализирует перспективы возможного изменения позиционирования, продажи или закрытия.

91 гипермаркет «Карусель» приносит лишь около 5% выручки X5. Свое решение компания объяснила оттоком покупателей в формат «магазинов у дома» и развитием онлайн-торговли.