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26.09.2019 10:34
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Как купить квартиру с первым взносом от 250 тысяч рублей

По новой программе «Квартира каждому» от «Петербургской Недвижимости» можно приобрести жилье в одном из проектов Setl Group с первым взносом от 250 или от 500 тысяч рублей.

Как купить квартиру с первым взносом от 250 тысяч рублей

Setl Group/ ЖК "Солнечный город"

Легкий ежемесячный платеж

Платеж по ипотеке может быть сопоставим со стоимостью аренды: это хороший вариант для тех, кто снимает квартиру, но мечтает о собственной. Например, в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе можно приобрести студию стоимостью от 2,15 млн рублей с первым взносом от 250 тысяч рублей. Ежемесячный платеж в таком случае составит от 20 тысяч рублей*. Это предложение действует для клиентов «Петербургской Недвижимости» и при покупке студии в ЖК «Чистое небо» в модном и развивающемся Приморском районе.

Setl Group/ ЖК «Чистое небо»
Setl Group/ ЖК «Чистое небо»

Для тех, кто хочет жить в престижном Московском районе, хорошим решением станет ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» в 20 минутах езды от станции метро «Московская». Цены на квартиры в проекте начинаются от 2,17 млн рублей: при первом взносе 500 тысяч рублей платеж составит от 15 тысяч рублей в месяц*.

Близкий срок сдачи

Иногда стадия готовности дома становится решающим фактором при выборе жилья: например, когда молодая пара хочет поскорее переехать от родителей. В таком случае стоит обратить внимание на ЖК «GreenЛандия 2» в Мурино, последние корпуса которого сдаются уже в этом году. Стоимость квартир начинается от 2,85 млн.

Хорошим вариантом для тех, кто мечтает жить в исторической части Петербурга, станет квартира в ЖК «Палацио» на Васильевском острове. Строительство этого проекта также планируется завершить в этом году. Здесь можно приобрести квартиру от 4,1 млн рублей.

Setl Group/ ЖК «Палацио»
Setl Group/ ЖК «Палацио»

У метро

Метро в пешей доступности – это преимущество, которое позволяет быть мобильным, не зависеть от пробок и точно рассчитывать время на дорогу. Кроме того, вокруг станций всегда формируется развитая инфраструктура, которая доступна жителям ближайших домов: магазины и продуктовые гипермаркеты, рестораны и кафе, кинотеатры и фитнес-клубы, салоны, отделения банков и многое другое.

Покупателям, которым важно жить рядом с метро, стоит обратить внимание на ЖК «ArtLine в Приморском» (5 минут ходьбы от станции «Старая Деревня») и ЖК «Стрижи в Невском» (10 минут ходьбы от станции «Ломоносовская»). Цены на квартиры в этих проектах начинаются от 3,7 и 3,2 млн рублей соответственно.

Setl Group/ ЖК «ArtLine в Приморском»
Setl Group/ ЖК «ArtLine в Приморском»

У парка

Квартира в престижной части Петербурга, в развитом районе со всей инфраструктурой и рядом с просторным парком – это доступно. Например, в ЖК «Панорама Парк», который строится в Выборгском районе, между парками Сосновка и Удельный, стоимость студий начинается от 3,5 млн рублей. А в ЖК «Статус», расположенном в Московском районе, прямо напротив парка Победы, – от 3,55 млн рублей.

Setl Group/ ЖК «Панорама Парк»
Setl Group/ ЖК «Панорама Парк»

«Петербургская Недвижимость» стремится к тому, чтобы мечта о собственной квартире сбылась у каждого клиента. Именно поэтому компания предлагает специальные и удобные ипотечные программы, а также широкий выбор вариантов в жилых комплексах в разных районах города и Ленинградкой области.

*Предложение действительно с 01.09.2019г по 31.10.2019г. Предложение «Квартира. Первый взнос 250 000 руб. + 20 000 руб. в месяц». Кредит предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 08.07.2015). При условии заключения Соглашения о перемене лица в обязательстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,33 м2 стоимостью от 2 150 152 руб. в ЖК «Солнечный город» по программе «Ипотека. Строящееся жильё». Процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет  от 9,7% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный платеж от 250 000 руб. Срок кредитования 194 месяца. Сумма кредита 1 900 152 руб. Ежемесячный платеж – от 19 521 руб. Предложение «Квартира. Первый взнос 500 000 руб. + 15 000 руб. в месяц». Кредит предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 08.07.2015). При условии заключения Соглашения о перемене лица в обязательстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,37 м2 стоимостью от 2 170 216 руб. в ЖК «Зеленый квартал» по программе «Ипотека. Строящееся жильё». Процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 9% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный платеж от 500 000 руб. Срок кредитования 254 месяцев. Сумма кредита 1 670 216 руб. Ежемесячный платеж – от 14 775 руб. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса; страхование. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день просрочки. С подробностями комплексного страхования, а также полным списком документов по кредитованию можно ознакомиться по тел. +7 812 33-55555. Количество квартир ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/chistoe-nebo/declarations

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations

ЖК «Палацио» – застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

 

 

 

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