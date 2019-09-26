Лахта Центр не дал петербуржцу заблудиться в лесу. Шпиль небоскреба вывел его из Юнтоловского заказника

Самое высокое здание Европы помогло заблудившемуся в лесу петербуржцу не отчаяться и найти дорогу домой.

Ставшее символом нового Петербурга здание Лахта Центра помогло спасти здоровье и жизнь. Как стало известно «Фонтанке», около десяти вечера 25 сентября в полицию Приморского района позвонила обеспокоенная местная жительница. Она сообщила, что еще утром ее 70-летний муж ушел в Юнтоловский заказник собирать клюкву, да так и не вернулся.

Обнадеживало, правда, одно обстоятельство: пенсионер отвечал на звонки супруги. Он говорил, что видит шпиль 462-метрового небоскреба «Газпрома» и идет, ориентируясь на него.

В результате мужчина благополучно вышел из леса.

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Напомним, комплекс в Лахте начали строить в 2012 году. Позавчера Лахта Центр впервые зажег медиафасад размером с хоккейное поле.