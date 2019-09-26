«Некультурный садовод». Плантацию наркосодержащих растений нашли в квартире на севере Петербурга

Теплицу-палатку и много приспособлений для выращивания капризных растений нашли в скромной квартире в Приморском районе сотрудники петербургской полиции. Профессиональные навыки хозяин потратил на некультурные растения.

Как сообщает 26 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в квартиру на Парашютной оперативники пришла, расследуя дело безработного уроженца Самары, который носил в кармане 15 граммов растительного наркотика. Помещение оказалось разделено на жилое и ботаническое помещения.

Помимо 29 кустов наркосодержащих растений в горшках были найдены теплицы-палатки, вентилятор, ультрафиолетовые лампы и вещества для стимуляции роста растений. Кроме того, изъято несколько полиэтиленовых пакетов и ведро с высушенными растениями.

Теперь изучать жизнь флоры хозяину придется по книгам в библиотеке изолятора.