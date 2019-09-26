Почтовый кризис в Шушарах: жителям перестали приносить квитанции и письма, некоторые стоят за ними в очереди по три дня

Жители поселка Шушары вынуждены по три дня стоять в очередях за квитанциями и письмами. Местное почтовое отделение перестало доставлять их им домой. В Почте России говорят, что не хватает людей.

«Почтовое отделение, обслуживающее наш посёлок, номер 196626, вот уже несколько месяцев перестало разносить извещения и письма по адресам. Людям не приходят квитанции на электричество и газ, судебные уведомления и извещения о заказных письмах и посылках. Больше того, отдел выдачи в отделении работает с перерывом в четыре часа. Ещё до открытия скапливается очередь в десятки человек. Ожидать приходится часами, очередь стоит прямо с улицы. При мне древняя старуха со слезами жаловалась, что третий день не может получить квитанцию за газ», – рассказал читатель «Фонтанки» Александр.

При этом, по его словам, жалобную книгу в отделении давать раздражённым клиентам отказываются, поговорить с заведующей также невозможно.

В УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что местной почте не хватает людей и ведется работа по укомплектованию штата.

«Организовано взаимодействие с местной администрацией и центром занятости населения. Сразу после укомплектования работа отделения будет восстановлена в прежнем режиме, – рассказали в УФПС. – Отметим, что корреспонденция, извещения и социальные выплаты доставляются клиентам на дом двумя почтальонами на шесть доставочных участков. Обслуживание жителей в отделении осуществляется силами мобильной группы».