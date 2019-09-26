«А я иду, шагаю по Москве». Мадуро прогулялся по Красной площади

Президент Венесуэлы опубликовал в своем twitter видеоролик, как он вместе с прибывшей в столицу России венесуэльской делегацией прогуливается по Красной площади и благодарит Владимира Путина.

«Красная площадь, 3 градуса, 10.20 вечера. Приветствую венесуэльцев и еще раз подтверждаю нашу веру – другой мир возможен, мир без империй, мир братства», – сообщил 26 сентября Николас Мадуро своим подписчикам.

Desde Mosc?, env?o un saludo al pueblo venezolano cargado de ?xito por la extraordinaria jornada de trabajo con el Presidente Putin. Ratificamos el mapa de cooperaci?n estrat?gica para culminar victoriosos el a?o 2019 y asegurar la prosperidad de los a?os futuros. ?Un Abrazo! pic.twitter.com/wz7QWgjjDz — Nicol?s Maduro (@NicolasMaduro) September 25, 2019

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В своей речи латиноамериканский лидер особо поблагодарил принимающую сторону в лице Владимира Путина и всю Россию. Он напомнил, что в ходе переговоров была ратифицирована «стратегическая карта взаимодействия».

Напомним, что официальный визит Мадуро в Россию начался 24 сентября. На фоне переговоров с Путиным США ввели новые санкции в отношении латиноамериканской республики.