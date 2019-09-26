Восьмиклассника задержали в Петербурге. Его считают причастным к волне школьных эвакуаций

В Петербурге полиция задержала ученика школы Приморского района. Он подозревается в ложном сообщении о готовящемся теракте.

Как стало известно «Фонтанке» 26 сентября, на восьмиклассника вышли после звонка в службу «112». Неизвестный уведомил о бомбе в 601-й школе Приморского района, из-за чего были эвакуированы более 800 детей. Здание долго осматривали, рядом с ним дежурили скорые, приезжали взрывотехники и кинолог.

Подозреваемый пустил полицию по ложному следу. Он использовал номер, зарегистрированный на не существующего человека с проживанием по не существующему адресу. Вероятно, школьник приобрел сим-карту на улице, а сотрудник сотового оператора вбил в базу данных придуманного собственника.

Восьмикласснику 14 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК, «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». На время следствия школьник находится под подпиской о невыезде.

Лжеминеры активизировались с началом учебного года. Пик пришелся на 23–24 сентября, когда из шести школ были эвакуированы почти 7000 человек. Как правило, анонимы присылают письма о пластиковой бомбе без запаха, но иногда звонят в «112».