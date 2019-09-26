Лжеминер пригрозил взрывом. Отделение Росбанка в центре Петербурга проводит утро без клиентов

Кинологи и взрывотехники проверяют отделение Росбанка на набережной канала Грибоедова в Петербурге утром 26 сентября. Клиентам пришлось эвакуироваться из «заминированного» офиса.

О том, что к 13-му дому по набережной канала Грибоедова с утра съехались экстренные службы, в соцсетях сообщили очевидцы. Клиентов выгнали из отделения Росбанка около 9.30, спустя час оно все еще закрыто.

По данным «Фонтанки», закрывать офис пришлось из-за анонимного звонка, голос в трубке пригрозил взрывом.