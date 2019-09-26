На Чекистов одна легковушка перевернула другую. Из машины пошел дым

Как минимум третий перевёртыш за сутки: утром 26 сентября на пересечении улиц Чекистов и Партизана Германа легковой автомобиль опрокинулся на крышу. Второй участник аварии, тоже легковушка, стоит рядом.

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», машина задымилась. На место прибыли машины МЧС, две или три кареты скорой помощи и одна реанимация.

«Водитель той, что стоит на колёсах, жив, в крови и прыгает на одной ноге. Второго не увидела. Сразу сообщила по 112 и в скорую. Надеюсь живы», – рассказывает Ева.

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В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области официальных данных об этой аварии пока нет.

За минувшие сутки два автомобиля опрокинулись на севере КАД: сначала легковая «КИА», а затем фура.