До фуры на месте ремонта на КАД кувыркалась «КИА», усеяв дорогу ошмётками ограждений

Закон парных случаев в действии: на севере КАД дважды за несколько часов опрокидывались машины, снося водоналивные боны.

В ночь на 26 сентября на внешнем кольце перед съездом на Парашютную улицу опрокинулась фура. А за несколько часов до этого неподалёку перевернулась легковушка. Её водитель был госпитализирован.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОБ ДПС 3 ГИБДД, 25 сентября около 16:50 на 130-м километре внешнего кольца, по предварительной информации, 20-летний парень на «КИА», двигаясь от Парашютной улицы к ЗСД, ударил попутный грузовик Isuzu под управлением мужчины 1983 года рождения. Грузовик от удара пробил водоналивные ограждения и врезался в мачту освещения. «КИА» же выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном» (водитель – мужчина 1981 года рождения), а затем несколько раз перевернулся.

Реклама



В состоянии средней степени тяжести водитель «КИА» был доставлен вертолётом санавиации в городскую больницу №3.

18 сентября на том же участке, на 122-м километре внешнего кольца, «Форд Транзит» врезался в «Рено Логан» компании «ВАД», ведущей там работы, и раскидал ограждения. Дорожник из «Логана» получил тяжёлые травмы.