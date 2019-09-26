9 триллионов рублей за три года на пенсионную систему потратит правительство России

Правительство РФ закладывает на развитие пенсионной системы в 2020–2022 годах 8,986 трлн рублей расходов. Об этом со ссылкой на проект федерального бюджета сообщает в четверг, 26 сентября, «Интерфакс».

В 2020 году на эти цели планируется направить 3,107 трлн рублей, в 2021-м – 3,079 трлн, в 2022 году – 2,800 трлн. Цифры нового проекта оказались выше параметров, которые были ранее заложены в действующий закон о бюджете на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов – 3,103 трлн (2019), 3,081 трлн (2020) и 2,867 трлн (2021).

Расходы в 2020 году вырастут по сравнению с плановыми на 26 млрд рублей, а в 2021-м – сразу на 212 млрд рублей. Однако в третий год трехлетки (2022) в новом бюджете закладывается меньшая сумма, на 67 млрд, чем на третий год текущего бюджета (2021).

Проект бюджета на 2020–2022 годы был опубликован накануне. Благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках позволяет правительству предусмотреть профицит бюджета на следующий год в объеме 876 млрд рублей, или 0,8% ВВП.