Майских потрошителей банкомата «Почта Банка» нашли, пропавший кэш – нет

Распотрошенный в мае банкомат привел в Кресты. Тогда из почтового отделения в Московском районе Петербурга унесли больше миллиона рублей, но насладиться деньгами смогли не все «добытчики».

Как ранее сообщала «Фонтанка», ночью 24 мая на почту на улице Типанова, 29, вторглись неизвестные. Выломав сначала стеклопакет, а потом вскрыв терминал «Почта Банка», налетчики вынули из аппарата более 1,2 млн рублей и беспрепятственно скрылись. Сигнализация сработала, группа задержания приехала через несколько минут, но никого уже не застала.

По информации ИА «Журналистские расследования», к 26 сентября у полиции есть понимание, кто в ту майскую ночь «потрудился» на Типанова. Двоих нашли в Крестах, третий находится под подпиской о невыезде. Вопрос, где деньги, на данный момент остался риторическим.

У двоих фигурантов – богатая биография. Тот, что на свободе, – 36-летний местный житель, трижды осуждался за кражи. Его 35-летний подельник из Сестрорецка тоже имеет как минимум две судимости за кражи и с того же мая находится под подпиской о невыезде по делу о грабеже. Третий из их компании, 40-летний житель Петрозаводска, ранее как будто бы особых проблем с законом не имел.