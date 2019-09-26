Петербуржец после удара по голове остался без миллионов и попал к психиатрам

Петербуржец заявил о пропаже 4 млн рублей спустя две недели после того, как на его отца напали в парадной. Через несколько дней после удара по голове мужчина оказался в психиатрической больнице.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением 31-летний житель Красносельского района обратился накануне, 25 сентября. Он объяснил, что на его отца напали в парадной на улице Маршала Захарова, 12, корпус 2. Было это еще 11 сентября, в восемь вечера. Неизвестный ударил 55-летнего мужчину по голове сзади, тот не смог удержать при себе вырученные от продажи квартиры деньги. Пропало 4,2 млн рублей. Через пять дней после нападения оставшийся без миллионов петербуржец попал в психиатрическую больницу. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения.