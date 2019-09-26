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Город
26.09.2019 09:32
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«Люди выходят из маршрутки и идут пешком». Ремонты на Выборгском шоссе и вантовом мосту вызвали коллапсы

На Выборгском шоссе, где идёт ремонт, утром 26 сентября, похоже, ещё жёстче, чем обычно. По словам пользователей «Яндекс.Карт», на участке, где дорога сужена, произошли ДТП. Кроме того, на сутки там закрыты съезды с КАД.

«Люди выходят из маршрутки и идут пешком. Маршрут от Сертолово до города в ту и другую сторону. Маршрутки стоят намертво. Фото с 7-8 утра», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Люди выходят из маршрутки и идут пешком». Ремонты на Выборгском шоссе и вантовом мосту вызвали коллапсы

Напомним, ремонт Выборгского шоссе ведёт АО «ВАД». По данным ГАТИ, основные ограничения в связи с ремонтом Выборгского шоссе продлятся до конца ноября.

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Ещё более тяжёлая транспортная ситуация сложилась в юго-восточной части КАД из-за ремонта деформационного шва на вантовом мосту. На внутреннем кольце выросла пробка длиной 8,8 километра, в которой, по данным «Яндекса», можно потерять 1 час 1 минуту, что на 31 минуту больше обычного. Стоит и Народная улица начиная от Мурманского шоссе.

«Люди выходят из маршрутки и идут пешком». Ремонты на Выборгском шоссе и вантовом мосту вызвали коллапсы

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