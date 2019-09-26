18 медведей в центре диких животных «Велес» остались без овощей и фруктов. Волонтёры просят помощи

Российский карантинный центр диких животных «Велес» просит помощи – закончились овощи и фрукты, которые необходимы для кормления 18 медведей и других животных.

Призыв о помощи волонтёры разместили утром 26 сентября в соцсети. Для косолапых постояльцев необходимы яблоки, груши, морковь и свекла, которых на данный момент в Центре нет.

«В среднем взрослому медведю в день необходимо 2 ведра фруктов. В Центре полностью закончились морковь и свекла. Они крайне нужны (и мытые, и не мытые) – десятки килограммов этих овощей идут каждый день на кормления многих питомцев Центра», – рассказали волонтёры.

О том, как помочь Центру, можно узнать в официальном паблике «Велеса».

Отметим, это уже не первый раз, когда волонтёры просят помощи у горожан. В июне сложилась аналогичная ситуация. А в июле Центр объявил о том, что собирает средства на строительство нового вольера для медведей – сейчас все медведи ютятся в четырёх вольерах. С тех пор, кстати, число косолапых увеличилось – теперь их 18. Сбор средств на строительство продолжается.

Центр «Велес» не имеет аналогов в России – здесь проходят реабилитацию дикие животные, которые по воле случая оказываются в городской среде. Большинство животных попадают в Центр искалеченными по вине человека. Те же, кто попал в Центр будучи малышами и абсолютно здоровыми, в дальнейшем после выкармливания отпускаются на волю в естественную для них среду обитания – в дикую природу.

К сожалению, «Велес», имея государственную аттестацию, все необходимые документы, позволяющие содержать в Центре диких животных, государством не поддерживается и не финансируется – Центр существует только благодаря помощи волонтеров. Для содержания и лечения своих подопечных приюту постоянно требуются продукты, хозяйственные материалы, ветеринарные лекарства и медицинские расходники.