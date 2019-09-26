Снимала порчу, но подпортила биографию себе. В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве

После сеансов снятия порчи в Калининском районе Петербурга искали гадалку, а нашли рецидивистку, несколько раз осуждавшуюся за мошенничество.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), пока в деле два эпизода. 29 августа у дома на улице Софьи Ковалевской обманщица «обработала» восьмиклассницу. Стоимость «чистки кармы» обошлась почти в 189 тысяч рублей – в такую сумму родители оценили стоимость вынесенной из дома ювелирки.

27 августа гостью со сверхъестественными способностями впустили в квартиру на улице Верности. Там хозяйка пенсионного возраста, испугавшись сглаза, пожертвовала накоплениями и украшениями на 150 тысяч.

У следствия уже есть понимание, кто избавил петербурженок от порчи и денег. Задержана и полностью изобличена уроженка Ленобласти. Ольга Васильева, которой нет еще и сорока лет, уже не раз привлекалась за мошенничество.

Реклама



Источник в правоохранительных органах отметил, что похищенного уже и след простыл.