До 5000 рублей тратит каждый пятый геймер в России ежемесячно. Для каждого десятого траты на компьютерные игры – основные расходы

Каждый второй геймер в России платит за компьютерные игры и спонсирует стримеров, тех, кто демонстрирует свои навыки онлайн. Щедрость игроков прямо пропорциональна их доходам. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Яндекс.Деньги» со ссылкой на опрос 500 геймеров и стримеров России.

Каждый третий (около 30%) пользователь расходует на игры до 1000 рублей в месяц. Каждый пятый (20%) – от 1000 до 5000 рублей. 3% фанатов цифровых войн ежемесячно тратят на эти радости больше 5000 рублей.

Данные аналитики сервиса Яндекс.Деньги

Для 8% опрошенных геймеров игры и донаты – самая большая статья расходов.

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Щедрость игроков прямо пропорциональна их доходам. Каждый четвёртый (24%) из тех, кто платит за игры и демонстрацию своих умений другими, зарабатывают до 30 000 в месяц. Около 70% получают больше 30 000 рублей. Ядром игровой аудитории сегодня являются люди с доходом от 30 000 до 50 000 рублей, их больше всего — 37%. Каждый пятый (18%) зарабатывают от 50 000 до 80 000 рублей. Ещё 11% ежемесячно зарабатывают от 80 000 до 120 000 рублей. Лишь каждый двадцатый (5%) получают от 120 000 рублей в месяц.

«Исследование помогло выявить тенденцию: около половины геймеров платят за игровой контент и переводят донаты. Сами стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров – например, процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный контент для зрителей», – говорит представитель «Яндекс.Денег» Дарья Зайцева.

Активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты.

В августе 2019 года ВЦИОМ сообщал, что в целом по стране компьютерные игры ценит каждый пятый россиянин и тратит на них до полутора тысяч в месяц.

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