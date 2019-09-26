Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+9°C
/ Завтра: +10
$ 64.19р
70.59р
11:20 26.09.2019
Расширенный поиск

Общество
26.09.2019 09:41
Печать

До 5000 рублей тратит каждый пятый геймер в России ежемесячно. Для каждого десятого траты на компьютерные игры – основные расходы

Каждый второй геймер в России платит за компьютерные игры и спонсирует стримеров, тех, кто демонстрирует свои навыки онлайн. Щедрость игроков прямо пропорциональна их доходам. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает «Яндекс.Деньги» со ссылкой на опрос 500 геймеров и стримеров России.

Каждый третий (около 30%) пользователь расходует на игры до 1000 рублей в месяц. Каждый пятый (20%) – от 1000 до 5000 рублей. 3% фанатов цифровых войн ежемесячно тратят на эти радости больше 5000 рублей.

Данные аналитики сервиса Яндекс.Деньги
Данные аналитики сервиса Яндекс.Деньги

Для 8% опрошенных геймеров игры и донаты – самая большая статья расходов.

Реклама

Щедрость игроков прямо пропорциональна их доходам. Каждый четвёртый (24%) из тех, кто платит за игры и демонстрацию своих умений другими, зарабатывают до 30 000 в месяц. Около 70% получают больше 30 000 рублей. Ядром игровой аудитории сегодня являются люди с доходом от 30 000 до 50 000 рублей, их больше всего — 37%. Каждый пятый (18%) зарабатывают от 50 000 до 80 000 рублей. Ещё 11% ежемесячно зарабатывают от 80 000 до 120 000 рублей. Лишь каждый двадцатый (5%) получают от 120 000 рублей в месяц.

«Исследование помогло выявить тенденцию: около половины геймеров платят за игровой контент и переводят донаты. Сами стримеры обычно не тратят деньги на игры и не отправляют переводы другим игрокам, но они покупают комплектующие для своих компьютеров – например, процессоры, материнские платы, видеокарты, чтобы создавать качественный контент для зрителей», – говорит представитель «Яндекс.Денег» Дарья Зайцева.

Активнее всего люди платят за игры и отправляют донаты электронными деньгами, так как в этом случае не нужно вводить данные банковской карты.

В августе 2019 года ВЦИОМ сообщал, что в целом по стране компьютерные игры ценит каждый пятый россиянин и тратит на них до полутора тысяч в месяц.

Ранее близкий к властям Институт развития Интернета предлагал ввести в школьную программу целый ряд популярных компьютерных игр, в том числе: Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Однако в Минпросвещения идею не поддержали.

Победитель международного чемпионата по игре Dota 2 в 2019 году получил 15 миллионов долларов.

В России киберспортивный рынок в 2018 году оценивался в $ 3,1 млрд. Мировой рынок киберспорта в прошлом году достиг отметки $ 775 млрд. По данным аналитиков, с каждым годом выручка этой отрасли будет увеличиваться в среднем на 18%.

Реклама


О том, как пересекается компьютерная и реальная жизнь, в интервью «Фонтанке» рассказывал бывший профессиональный киберспортсмен из Петербурга Егор Сурков.

 

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      АО "Солид Банк"
      26.09.2019 09:00

      «Солид Банк» предлагает собственникам бизнеса кредит «Премиум» на любые цели от 9,99% годовых

      Собственники бизнеса, учредители компании или индивидуальные предприниматели, которым необходим кредит на цели, не связанные с бизнесом, могут воспользоваться специальной программой потребительского кредитования «Премиум» от «Солид Банка» по привлекательной ставке от 9,99%*.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 18:20

      ГК «ПСК»: Start строго по графику

      Cтроительство апарт-комплекса Start на пр-те Энгельса идёт строго по графику. Работы начались летом этого года и ведутся во всех трёх секциях проекта.
      pixabay.com
      25.09.2019 17:35

      Becar одержала победу в двух номинациях премии PROESTATE&TOBY Awards 2019

      Becar победила сразу в двух номинациях профессиональной премии в области недвижимости PROESTATE&TOBY Awards 2019.
      Компания "ПСК"
      25.09.2019 17:27

      В ЖК «Славянка» идёт благоустройство территории

      Строительство ЖК «Славянки» от ГК «ПСК» завершено. Оба дома жилого комплекса подключены к городским электро- и теплосетям, и водопроводу. Благоустройство будет полностью завершено в течение месяца.
      Фото предоставлено ООО «Клиника пластической хирургии»
      25.09.2019 17:13

      Становимся моложе: фейслифтинг и блефаропластика

      Возрастные изменения — явление, с которым сталкивается каждая женщина, и порой в борьбе с таковыми одних косметических средств бывает недостаточно. Поэтому в игру вступают косметология и пластическая хирургия. Давайте разберемся.
      ГК «Эталон»
      25.09.2019 16:29

      Открыты продажи паркинга в ЖК «Морская звезда»

      Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Объект комфорт-класса, расположенный по адресу: ул. Оптиков, д. 37, строение 1, уже введен в эксплуатацию.
      shutterstock.com
      24.09.2019 18:00

      Романтическая пора в Пушкинском районе

      Одно из достоинств осеннего периода – яркие краски. Хотите застать золотую осень? Выезжайте в леса и парки. В череде дождливых и пасмурных дней ожидается прояснение.
      фото предоставлено радиостанцией «Эльдорадио»
      24.09.2019 17:23

      «Эльдорадио» открыло новый сезон уникальным прямым эфиром из Петропавловской крепости

      Впервые в истории утреннее шоу радиостанции «Эльдорадио» вышло в прямой эфир из самого сердца Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости, откуда начинался город.
      «Аквилон Инвест»
      24.09.2019 16:35

      ЖК «Promenade» на Московском проспекте аккредитован еще одним банком

      ПАО «Сбербанк» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Promenade», который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Адмиралтейском районе в двух минутах от станции метро «Фрунзенская».
      ПАО «Группа ЛСР»
      24.09.2019 14:29

      Стартовали продажи квартир в новых домах комплексов «Заповедный парк» и «Ручьи»

      «Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в двух новых домах в своих строящихся проектах в Приморском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
      Предоставлено компанией МЕГА
      24.09.2019 13:10

      Творческий подход: в МЕГЕ Дыбенко появилась креативная лаборатория

      В МЕГЕ Дыбенко запустилась креативная лаборатория — специальный корнер «Creative Lab», где гости торгового центра смогут бесплатно кастомизировать некоторые товары ИКЕА до 5 Октября.
      ГК «КВС»
      24.09.2019 12:19

      В домах 2-го этапа ЖК «Континенты» доступна ипотека от 4,5% годовых

      Дома 2-го этапа жилого комплекса «Континенты», который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Петербурга рядом с метро «Парнас», аккредитованы банком «Возрождение».