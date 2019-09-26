Полет «Чижиков» прервала авария. Жители Красногвардейского района не могут доехать до метро

Авария на Ржевке стала причиной того, что утром 26 сентября пассажиры не дождались скоростных трамваев на северо-востоке Петербурга.

«Трамваи "Чижик" не едут в сторону "Ладожской" уже более получаса», – сообщают «Фонтанке» читатели.

Причем от станции метро в сторону депо они двигаются регулярно. «На информационном табло прочерки», – сетуют разочарованные петербуржцы.

В диспетчерской службе сообщили, что трамваи встали из-за того, что на путях в районе улицы Осипенко случилось ДТП. Прогнозов по восстановлению движения пока не дают.