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Общество
26.09.2019 09:06
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Заплати лицом. В системе быстрых платежей ЦБ внедрят оплату с помощью биометрии

Систему быстрых платежей, созданную Центробанком РФ, оснастят функцией совершения покупок с помощью изображения лица. Приложение разработал «Ростелеком».

Последний  планирует привязать к расчетному счету клиента информацию о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из Единой биометрической системы, рассказали в «Ростелекоме» 26 сентября РБК.

Предполагается, что провести перевод по биометрии лица можно будет на сумму до 1 тысячи рублей, для сумм, превышающих этот порог нужно будет ввести дополнительный код.

В ЦБ отметили, что изучают технологию биоэквайринга и подходы к ее применению на российском рынке, в том числе с использованием ЕБС.

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Система быстрых платежей, которой занимается Центробанк, предоставляет возможность мгновенных межбанковских переводов по номеру телефона. В ближайшее время планируется запустить второй этап системы — оплату покупок в магазинах через сканирование QR-кода.

Все системно значимые банки, в том числе Сбербанк, по закону должны присоединиться к системе быстрых платежей с 1 октября 2019 года.

 

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