«Если кто-то со мной хочет работать, тот сам приедет ко мне». Рогозину не дали визу в США

Главе Роскосмоса не выдали визу в США. Дмитрий Рогозин хотел попасть на конференцию по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Честно говоря, уже не интересуюсь этим вопросом, так как привык к неадекватности санкционных действий США», — заявил «Интерфаксу» глава госкорпорации.

«Те, кто мне нужен для работы, они все здесь. Если кто-то со мной хочет работать, тот сам приедет ко мне. Я не вижу каких-то проблем с точки зрения организации работы», — добавил Рогозин.

Ранее стало известно, что американские визы не получили 10 членов российской делегации. Среди них – глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и его думский коллега Леонид Слуцкий. Они собирались участвовать в Генассамблее OOH.

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Сам Рогозин, попавший персонально под американские и европейские санкции, ранее высказывал мнение, что это навсегда. По его мнению, для россиян ограничительные меры – «шанс проявить лучшие черты нашего национального характера».