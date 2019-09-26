Вход и выход на «Маяковскую» закрыт. Однако станция работает

Затянувшийся ремонт в вестибюле станции на зеленой ветке метро оставил пассажиров перед закрытой дверью. Войти на «Маяковскую» пока можно только через станцию «Площадь Восстания».

Фото: Читатель "Фонтанки" Виталий

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе метро, ночью 26 сентября в вестибюле станции чинили гермозатвор системы ГО и ЧС. И ремонт затянулся.

Поэтому еще как минимум час вестибюль будет закрыт.

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Пока выход и вход осуществляется только через смежную станцию. Сама «Маяковская» работает в нормальном режиме