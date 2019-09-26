Происшествия
Вход и выход на «Маяковскую» закрыт. Однако станция работает
Затянувшийся ремонт в вестибюле станции на зеленой ветке метро оставил пассажиров перед закрытой дверью. Войти на «Маяковскую» пока можно только через станцию «Площадь Восстания».
Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе метро, ночью 26 сентября в вестибюле станции чинили гермозатвор системы ГО и ЧС. И ремонт затянулся.
Поэтому еще как минимум час вестибюль будет закрыт.
Пока выход и вход осуществляется только через смежную станцию. Сама «Маяковская» работает в нормальном режиме
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