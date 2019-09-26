Ёжик в тумане Сайлент-Хилла. Петербуржцы оценили ночной туман

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Полночный туман вызвал у петербуржцев противоречивые чувства. Водители ругаются, пешеходы радуются, и все снимают.

Реклама



Как и предупреждали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» из-за сильного снижения вечерней температуры в ночь с 25 на 26 сентября Петербург, особенно на границе с Ленобластью на севере накрыло густым туманом.

Соседнему региону также обещали температуру воздуха после заката до минус 4 градусов, а соответственно и наледь на дорогах. Поэтому особенно часто «туман как в мультфильме» фотографировали медленно выезжающие за город водители.

Реклама





Кто-то сравнивал Петербург с Сайлент-Хиллом, кто-то, напротив, уверял, что для Северной столицы «все идет по плану».

Традиционно в таком тумане кто-то обезательно искал Ежика:

А вот Лахта Центр спрятать такому туману оказалось ен по силам: