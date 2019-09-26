Ёжик в тумане Сайлент-Хилла. Петербуржцы оценили ночной туман
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив
Полночный туман вызвал у петербуржцев противоречивые чувства. Водители ругаются, пешеходы радуются, и все снимают.
А как проходит ваше утро? Бывает ли так, что внезапно, очень рано вы просыпаетесь ещё задолго до рассвета, и вас выхватывает неведомая сила из-под теплого одеяла, заставляет срочно одеться и ведёт по холодным улицам? #туман #петербург #блогеры #bloggerlife #утро
Как и предупреждали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» из-за сильного снижения вечерней температуры в ночь с 25 на 26 сентября Петербург, особенно на границе с Ленобластью на севере накрыло густым туманом.
Соседнему региону также обещали температуру воздуха после заката до минус 4 градусов, а соответственно и наледь на дорогах. Поэтому особенно часто «туман как в мультфильме» фотографировали медленно выезжающие за город водители.
Кто-то сравнивал Петербург с Сайлент-Хиллом, кто-то, напротив, уверял, что для Северной столицы «все идет по плану».
Традиционно в таком тумане кто-то обезательно искал Ежика:
А вот Лахта Центр спрятать такому туману оказалось ен по силам: