В Измайловском кремле Москвы ночью горел хостел. СМИ расходятся в количестве пострадавших: от 7 до 19

Пожар произошел в ночь на 26 сентября на территории Измайловского кремля в Москве. Это огромный комплекс, построенный ну рубеже 90-х годов и нулевых: деревянные постройки стилизованы под русское зодчество XVI-XVII веков. Горел хостел, данные о пострадавших сильно разнятся.

Столичный ГУ МЧС, выдавая информацию о происшествии, сухо констатирует, что спасатели получили заявку о возгорании на Измайловском шоссе, 73ж, пожар произошел в отдельно стоящем здании. Общая площадь возгорания не была большой – около 8 квадратных метров. Его потушили в 03:38.

«В ходе работ по ликвидации загорания, пожарные спасли 15 человек, к сожалению, есть пострадавшие – всех спасенных передали медикам для осмотра», – пишет ведомство, не уточняя количество пострадавших.

«Интерфакс» уточняет: горел хостел «Петр I» в Измайловском кремле. Пострадали семь человек.

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Телеграм-канал Baza и вовсе пишет про 19 пострадавших, восемь из них в больнице, один – в коме. А всего якобы из здания эвакуировали 120 человек.

«По предварительным причинам, пожар начался в комнате, где сидел охранник — он включил обогреватель и пошел на обход, а когда вернулся, помещение уже было в огне», – пишет канал, но эти данные официально не подтверждены.