В холода россияне засели за игры и сериалы

Увеличение количества покупок онлайн-развлечений и платы за просмотры сериалов зафиксировали в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем 2018 года, который был намного теплее.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на данные платежного сервиса QIWI, с начала месяца прирост по сегменту онлайн-подписок в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 69,7%, а размер среднего чека увеличился на 65,3%.

Кроме того, выросли и продажи по категории «билеты в кино». Общая сумма потраченных на эту статью расходов средств пользователей в сентябре на 23 число увеличилась на 30,1% по сравнению с сентябрем 2018. Размер среднего чека у интернет-пользователей прибавил 44,7%.

Там отмечается, что прирост в сегменте цифрового контента и развлечений составил 45% по сравнению с сентябрем 2018 года. Более того, средний чек потребителей онлайн-контента увеличился на 5%.

«Холодная погода, которая мешает прогулкам на открытом воздухе, способствует увеличению времени, которое люди посвящают потреблению онлайн-контента, а именно тому, что мы называем digital entertainment. Более того, возрастающие показатели среднего чека говорят о том, что сегодня пользователь готов увеличивать затраты на медиаконтент, особенно если его очень просто оплатить в любой момент времени и на любом сайте», – считает управляющий директор платежного сервиса Александр Агаков.