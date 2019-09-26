Минюст США хочет открыть дело против Facebook

Расширение социальной сети за счет покупок разных стартапов пугает власти США. Генпрокурор страны Уильям Барр дал задание министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой Bloomberg, свое расследование в отношении детища Цукерберга уже проводит федеральная торговая комиссия (ФТК).

Весной 2019 года комиссия договорилась с Минюстом, согласно займется разрешением правовых споров, относящихся к Facebook и Amazon, а антимонопольное подразделение Минюста возьмет на себя Google Alphabet и Apple.

Однако Барр уверен, что у Минюста больше основания для разбора дел Facebook. По словам одного из источников, представители ведомства заявили о наличии ряда претензий антимонопольного свойства из-за расширения технологических платформ.