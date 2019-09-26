Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек

Количество пострадавших пассажиров рейса из Вьетнама увеличилось. Однако в больнице по-прежнему остается один пострадавший.

Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице. Об этом РИА Новости сообщили 26 сентября в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК. Накануне речь шла о 49 пострадавших.

За исключением пострадавшей, у которой диагностировали ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника, остальных обратившихся полсе оказания помощи отпустили домой.

Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следовавшего из Вьетнама, совершил жесткую посадку в Барнауле вечером 25 сентября. У воздушного судна произошло задымление правой стойки шасси. По данным Минтранса, на борту находился 341 человек, в том числе десять членов экипажа. Все службы аэропорта, включая спасательные, сработали оперативно, отметил Минтранс.