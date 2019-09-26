В школах Новосибирской области звонок больше не «для учителя»

В школьных уставах Маслянинского района прокуратура нашла понятие о рецидиве и другие странные положения, не имеющие отношение законам об образовании.

Так в девяти учреждениях, как сообщается 26 сентября на сайте регионального ведомства, в правилах внутреннего распорядка было положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

«Это положение нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут», – заявили в прокуратуре и потребовали исключить пункт из правил.

Помимо этого в правовых актах некоторых школы нашли положение о «рецидивистах». В случае повторного совершения школьником дисциплинарного проступка в течение года, в отношении него должны были быть применены ужесточенные меры.

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В прокуратуре отметили, что это понятие совсем из другой «оперы», а потому не может применяться.

Прокуратура в этой связи опротестовала 11 незаконных правовых актов, и сейчас спорные положения исключены.