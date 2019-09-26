В очереди. Как Зеленский познакомился с Лавровым

Короткий разговор президента Украины с министром иностранных дел России состоялся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Пока о его содержании рассказывает только Владимир Зеленский.

Пока политики стояли в очереди перед одним из мероприятий Лавров, по словам украинского главы государства, подошел и сказал, что хочет познакомиться: «Сказал, что они (Россия) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (заключенными)», — уточнил он на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

В ответ, опять же по словам Зеленского, которого цитируют 26 сентября «Ведомости», он согласился и предложил закончить войну: «Давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей».

На этом обмен репликами закончился.

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Сам Лавров журналистам о встрече с Зеленским не говорил, а рассказывал о взаимоотношениях России с Китаем, Белоруссией и Евросоюзом. Также он заявил, что пришло время вернуть авиасообщение с Грузией. https://www.fontanka.ru/2019/09/25/175/