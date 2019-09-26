Ночью на КАД перевернулась фура. Участники ДТП ищут черный «Мерседес»

В районе полуночи с 25 на 26 сентября автомобилисты опять столкнулись с пробками на кольцевой на севере Петербурга. Причиной стала фура, перегородившая две полосы.

Как рассказывают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП», авария произошла около 23.30 в районе съезда на Парашютную улицу на КАД, где есть сужение из-за ремонта, место которого огорожено специальными пластиковыми тумбами. На единственной полосе якобы черный «Мерседес» подрезал фуру, она в свою очередь зацепила «Фольксваген». После чего сбила, как кегли, ограждения и перевернулась.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Но до двух ночи в месте аварии был затруднен проезд.