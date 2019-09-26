Российский траулер уже более 12 часов не могут потушить в Тромсё. Полиция опасается цистерн с аммиаком

Мурманский траулер уже более 12 часов горит в порту норвежского города Тромсё. «Бухту Наездника» не могут потушить, а полиция переживает за дальнейший ход событий. По их данным, на борту находится цистерна с аммиаком, которая в любой момент может взорваться.

Из-за этого вечером 25 сентября местные власти начали думать над расширением безопасной зоны вокруг горящего траулера до 300 метров. Вероятно, российское судно придётся затопить для ликвидации возгорания.

Frykter brennende tr?ler i Troms? skal eksplodere – vurderer ? senke den. F?lg utviklingen her: https://t.co/loLtBnNQFH pic.twitter.com/sboIwlsLFa — NRK Troms (@nrktroms) 25 сентября 2019 г.

Судно «Бухта Наездник» входит в ПАО «Мурманский траловый флот». В Тромсе траулер пришел для смены экипажа и планового ремонта. Возгорание могло произойти во время сварочных работ.