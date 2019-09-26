«С ними связано много эмоций». Посол США в России рассказал, что увезет на родину валенки, которые надел после крещенского купания

Посол США в РФ Джон Хантсман, уходящий в отставку с 3 октября, рассказал, что заберет с собой в Америку. О своих планах дипломат и его жена рассказали в видеозаписи, опубликованной 25 сентября в Instagram.

Хантсман говорит, что увезет из России «пару шишек, которые набил, налаживая отношения между странами». Кроме того, он берет с собой несколько произведений искусства, купленных во время поездки во Владимир — судя по видео, речь идет о небольших пейзажах.

«Я также собираюсь взять с собой валенки, в которых я был до и после крещенского купания. До этого мне не приходилось нырять в прорубь и я никогда не забуду этот опыт. Ценность этих валенок для меня не материальна, но с ними связано очень много эмоций. Это особый сувенир», – рассказал Хантсман.

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Напомним, дипломат купался на Крещение в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье в январе 2018 года. Жена Хантсмана, Мэри Кэй, рассказала, что тоже увозит с собой некоторые сувениры, но главным для нее является воспоминание о звоне колоколов на соседней со Спасо Хаусом церкви.

Отметим, посол США в РФ Джон Хантсман ранее написал заявление об отставке. Свой пост он покинет 3 октября.