Роспотребнадзор разрешил детям бен Ладена. Продажа маленьких копий террориста не противоречит закону

Роспотребнадзор по Ставропольскому краю отреагировал на сообщения о продаже в Ставрополе куклы, похожей на основателя «Аль-Каиды» (запрещённой в РФ террористической организации) Усаму бен Ладена. Ведомство считает, что товар не нарушает прав потребителей.

Ранее в соцсетях появились фото куклы «Усама бен Ладен», сделанные в одном из детских магазинов Ставрополя. По информации местных СМИ, после вызванного резонанса игрушка исчезла с прилавка.

«Буквальное содержание информации, появившейся в СМИ и социальных сетях, не содержит указания на факты нарушений прав потребителей, в связи с чем проведение проверки и принятие мер административного реагирования по данному факту не представляется возможным», – сообщили в ведомстве 25 сентября в ответ на запрос РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре отметили, что безопасные для здоровья детские игрушки и их продажа в стационарных магазинах, согласно закону, не относятся к категории информационной продукции и, соответственно, не попадают под предмет его регулирования. По данным ведомства, на «бен Ладена» уже жаловались в 2015 году.