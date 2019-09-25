«Я бы эти полёты, наверное, вернул». Лавров высказался за возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что пора вернуть авиасообщение с Грузией, которое было прекращено с 8 июля. Об этом министр заявил 25 сентября в интервью газете «Коммерсантъ».
«Я бы эти полеты, наверное, вернул, — сказал Лавров. — И мне кажется, что это будет правильно, после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».
По словам министра, ситуация усугубилась из-за «хамского» поведения грузинской оппозиции, которая сорвала мероприятие в грузинском парламенте, а после обвинила Россию в том, что она «якобы предприняла некие шаги, позволившие развязать русофобскую кампанию». По словам Лаврова, скандал в парламенте был спланирован.
«И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале. Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», — сказал министр.
Справка:
Напомним, в конце июня в Тбилиси начались антиправительственные выступления, формальным поводом для которых стало председательствование российского депутата на международной православной ассамблее. Зазвучали русофобские лозунги, президент страны назвала РФ «врагом» и «оккупантом». После этого президент Владимир Путин распорядился прекратить авиасообщение с Грузией и не продавать турпутевки в эту страну. Заговорили об эмбарго на минеральную воду и вино из закавказской республики. 7 июля телеведущий канала «Рустави-2» Георгий Габуния начал эфир с нецензурного обращения к Владимиру Путину на русском языке, он также оскорбил память покойных родителей российского президента. Власти Грузии осудили этот поступок, выразили недовольство и многие жители страны. Путин, в свою очередь, предложил не вводить санкции из уважения к грузинскому народу и предложил не наказывать обидчика: «Много чести».