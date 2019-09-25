«Я бы эти полёты, наверное, вернул». Лавров высказался за возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что пора вернуть авиасообщение с Грузией, которое было прекращено с 8 июля. Об этом министр заявил 25 сентября в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я бы эти полеты, наверное, вернул, — сказал Лавров. — И мне кажется, что это будет правильно, после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».

По словам министра, ситуация усугубилась из-за «хамского» поведения грузинской оппозиции, которая сорвала мероприятие в грузинском парламенте, а после обвинила Россию в том, что она «якобы предприняла некие шаги, позволившие развязать русофобскую кампанию». По словам Лаврова, скандал в парламенте был спланирован.

«И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале. Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили», — сказал министр.