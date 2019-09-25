Невский район объяснил, почему отопительный сезон начался не для всех

С начала отопительного периода (с 00:00 часов 24 сентября) в Невском районе произошло 12 технологических нарушений ресурсоснабжающих организаций. От системы центрального отопления отключили 184 многоквартирных дома.

Как рассказали «Фонтанке» 25 сентября вечером в администрации района, по зоне теплоснабжения ГУП ТЭК СПБ произошли 6 нарушений, с отключением 31 дома; по зоне «Теплосети Санкт-Петербурга» отключали 153 здания. В том числе, речь об адресах: Дмитрия Устинова, д. 8, Рыбацкий проспект, д. 49.

Не завершена реконструкция 2 центральных тепловых пунктов, зоны теплоснабжения ГУП ТЭК на левом берегу Невского района, из-за чего не в полном объеме подано тепло по адресам: Бабушкина, д. 131, к. 2 и Седова, д. 160.

В настоящий момент обслуживающие организации устраняют недостатки.

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Как уточнили в администрации, на вечер 25 сентября обеспечено отопление по адресам: ул. Дмитрия Устинова, 8; Ивановская, 6; Народная, 40; Рыбацкий, 49; 2-й Рабфаковский, 3; Бабушкина, 131 корп. 2; Рабфаковская ул., 3; Седова,160.

В сообщении района фигурируют дома, жители которых сообщали «Фонтанке» о том, что у них все еще холодные батареи, несмотря на начало отопительного периода. Всего таких сообщений за день пришло более сотни.