«Язык хорошо подвешен». Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар

Миллиардер Илон Маск отреагировал на появление в Лос-Анджелесе рекламного щита с приглашением предпринимателя на форум малого бизнеса в Краснодарском крае. В своем Twitter 25 сентября он написал в ответ на публикацию фото баннера и видеозаписи с приглашением: «Язык хорошо подвешен».

язык хорошо подвешен — Elon Musk (@elonmusk) 25 сентября 2019 г.

При этом Маск так пока и не уточнил — собирается ли он в какой-то форме (например, по видеосвязи) принимать участие в форуме. Только подтвердил, что это привлекло его внимание, ответив на сообщение еще одного пользователя одним словом — «Правда».

Напомним, ранее сообщалось о том, что организаторы форума на Кубани установили рекламный щит у штаб-квартиры компании Маска SpaceX. QR-код на баннере вел на видеоролик, в котором прославляют Маска на мотив песни «Крылатые качели».