«Язык хорошо подвешен». Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Миллиардер Илон Маск отреагировал на появление в Лос-Анджелесе рекламного щита с приглашением предпринимателя на форум малого бизнеса в Краснодарском крае. В своем Twitter 25 сентября он написал в ответ на публикацию фото баннера и видеозаписи с приглашением: «Язык хорошо подвешен».
язык хорошо подвешен— Elon Musk (@elonmusk) 25 сентября 2019 г.
При этом Маск так пока и не уточнил — собирается ли он в какой-то форме (например, по видеосвязи) принимать участие в форуме. Только подтвердил, что это привлекло его внимание, ответив на сообщение еще одного пользователя одним словом — «Правда».
Напомним, ранее сообщалось о том, что организаторы форума на Кубани установили рекламный щит у штаб-квартиры компании Маска SpaceX. QR-код на баннере вел на видеоролик, в котором прославляют Маска на мотив песни «Крылатые качели».
Справка:
Напомним, Маск часто пишет у себя в Twitter на русском языке. Фраза «Как тебе такое, Илон Маск?» давно стала мемом. Ею озаглавливают посты с фотографиями бытовых российских лайфхаков, нелепых изобретений и трешовых новостей. Мем противопоставляет достижения Илона Маска, вроде запуска ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту, и российскую действительность, которая выглядит отнюдь не прогрессивно.