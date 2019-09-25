Трое в лодке. В Шлиссельбурге грабители попытались обчистить банкомат, сожгли машину и ушли по Ладоге на надувной лодке

Трое мужчин попытались опустошить банкомат Сбербанка в Шлиссельбурге ночью 25 сентября. Промучившись с минуту, они бросили затею и начали уходить, заметая следы. По рассказу очевидца, это было эффектно и по-голливудски.

Историю, которая произошла в Кировском районе Ленобласти, рассказало издание 47news. По их информации, сигнал о взломе банкомата поступил на пульт центра мониторинга в 3.41. Грабили устройство на Староладожском канале, 16 в Шлиссельбурге. На камерах было видно, как до кассет с деньгами пытаются добраться двое. Провозились секунд 50 и скрылись.

Далее действия издание описывает со слов местного жителя, которому по какой-то причине не спалось. По его словам, примерно в полчетвёртого ночи на улице Новоладожский канал он заметил чёрную машину. Автомобиль двигался со стороны улицы Жука, что по пути от Сбербанка. Иномарка съехала к лодочной станции и остановилась. Из машины на землю выбросили что-то металлическое, следом выпрыгнули три человека и подожгли машину.

Пока авто полыхало, троица спустилась к Новоладожскому каналу и прыгнула в резиновую лодку. На вёслах они доплыли через водную преграду, перетащили надувное судно через песчаную насыпь, отделяющую канал от Ладожского озера, завели мотор и растворились в ночи.

До денег налётчики, кстати, так и не добрались — бросили банкомат, который пытались вскрыть кувалдой.