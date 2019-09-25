Количество пострадавших после аварийной посадки «Боинга» в Барнауле выросло более чем в два раза

За помощью к медикам после жесткой посадки в Барнауле «Боинга» обратились 49 человек. Об этом вечером 25 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Собеседник издания уточнил, что после осмотра врачи отправили 48 из 49 обратившихся на амбулаторное лечение. Только один человек госпитализирован, у него диагностирован ушиб почки.

Напомним, ранее сообщалось, что за помощью к медикам обратились 23 человека, из которых пятерах госпитализировали. Тяжких телесных повреждений не получил никто, речь в основном идет об ушибах.

Стойка шасси загорелась 25 сентября при посадке в Барнауле самолета Boeing 767-300, который прибыл из Вьетнама. Лайнер приземлился благополучно, пассажиров эвакуировали.