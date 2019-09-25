Минюст США проверил переговоры Трампа и Зеленского. Криминала не нашел

Криминальный отдел министерства юстиции США не нашел в беседе президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского нарушений закона. Об этом 25 сентября пишет The Washington Post со ссылкой на представителя ведомства Керри Кьюпек.

«Министерство закрыло дело», – заявила она. И подчеркнула, что, по данным Минюста, Трамп никогда не разговаривал с генпрокурором Уильямом Барром о чем-либо, связанном с бывшим вице-президентом Джо Байденом или его сыном. А сам Барр, как уверяют в ведомстве, не беседовал об Украине с советником Трампа Рудольфом Джулиани.

Напомним, ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора, из-за которого демократы угрожают импичментом Трампу. Как утверждал The Wall Street Journal, американский президент якобы обещал украинскому коллеге военную помощь взамен на начало расследования на Украине в отношении сына Байдена. Сам Байден при этом может стать конкурентом Трампа на ближайших президентских выборах.

В стенограмме разговора сын Байдена упоминается всего один раз, и военная помощь в этом контексте не упоминается. Подробнее об этой ситуации, а также о том, насколько реалистичен импичмент президента США, читайте в материале «Фонтанки».