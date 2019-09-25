Любительница прогулок нагишом вырвала деньги у петербурженки на Лиговском проспекте

Петербурженка едва не лишилась только что снятых наличных на Лиговском проспекте. Инцидент произошёл около семи вечера 25 сентября в отделении «Сбербанка», расположившемся в доме №105. «Золотую ручку» успели задержать и вызвали полицию. Сотрудники правопорядка признали в ней старую знакомую.

Как стало известно «Фонтанке», женщина после работы решила снять с карты наличные. Когда купюры оказались в руках, она почувствовала какое-то движение позади. Повернувшись, она увидела женщину, которая вырвала деньги из рук. Находившийся рядом мужчина сумел скрутить нападавшую и уложить её на пол до приезда полиции.

Приехавший на место наряд узнал в задержанной старую знакомую. Выяснилось, что пару дней назад её абсолютно голую уже задерживали на Невском проспекте. Нарушительницу доставили в отдел полиции и оформили протокол по статье «Хулиганство», так как преступного умысла в её действиях не было — дама психически нездорова и находилась под воздействием препаратов.