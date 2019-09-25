Плачущий «шутер». Попавший под пули рассказал о стрельбе в центре Петербурга

Жертвы 30-летнего стрелка, устроившего беспорядочную пальбу в жилкомплексе «Царская столица» и освобожденного из полиции, восстанавливаются от ранений. Потерпевший Александр Ивлиев рассказал «Фонтанке», в какой момент «шутеру» Дмитрию Храброву сломали нос, и какую роль может сыграть простое пальто.

По словам Ивлиева, отдых в SPBar для его компании начался с замечания Храброва.

«Ты че, гангстер?» – спросил он меня, а я в пальто был и с шарфом. Я свел к шутке: «От гангстера слышу».

Придирки не прекращались, на улице державший в руке сигарету Храбров попросил у Ивлиева сигарету и, соответственно, натолкнулся на ернический ответ. Стояние двух компаний разрешилось миром. Мужчины пожали друг друг руки и разошлись.

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«А дальше началось необъяснимое, – вспоминает Ивлиев. – Мы уже идем к дому, а за нами с матерными криками несется этот парень».

На записи домовой камеры видно, как Храбров почти в упор стреляет в молодого человека, догоняет двух других, в том числе Ивлиева, и продолжает стрельбу.

«Он хвастал пистолетом и кричал, что может уложить нас, что он нам сейчас покажет», – говорит Александр.

С Ивлиевым была девушка. Он прекратил бегство и пошел навстречу Храброву, который выстрелил, по словам Александра, четыре раза в голову.

«Меня спасла рука, которой я прикрывался. Пуля прошила кожаную перчатку, почти оторвала мизинец», – говорит Ивлиев.

У Храброва закончились патроны, настал час возмездия. Его скрутили, повалили, поддали.

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«Он начал плакать, рыдать. Просил, чтобы мы его не трогали», – уточнил Александр.

В больницу Дмитрия увезли со сломанным носом и черепно-мозговой травмой.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 «Хулиганство», оно находится в производстве дознания Центрального района. Храбров находится под подпиской.

Стрельба на Кременчугской улице произошла вечером 22 сентября. По версии дознания, Храбров для стрельбы использовал пистолет своего друга, который был свидетелем конфликта, но сбежал.