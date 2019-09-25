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Власть
25.09.2019 21:51
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Чипировать каждого осетра и создать ему «генетический паспорт» предложил астраханский губернатор, чтобы защититься от поддельной чёрной икры

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предлагает производителям чёрной икры провести поголовное чипирование осетров, чтобы защитить потребителей от поддельной продукции. Стоимость процедуры для одной рыбы составит до 20 тысяч рублей.

«Предлагаем введение поэтапного, в течение 2-3 лет обязательного чипирования рыб маточного стада и формирования генетического паспорта производимой продукции. Этапность обусловлена высокой стоимостью проведения генетического исследования. Ориентировочная стоимость — от 15 до 20 тыс. рублей за одну особь», – цитирует 25 сентября «Интерфакс» заявление астраханского губернатора на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Чиновник отметил, что нерегулируемые поставки чёрной икры из Китая негативно сказываются на традиционном для астраханской области бренде.

«Существует большая проблема продажи низкокачественной контрафактной икры под видом астраханской. В настоящее время ввоз черной икры в РФ законно не ограничен, что дает предпосылки к увеличению количества ввозимого сырья, в первую очередь китайского происхождения. Зачастую сырье вводится нелегально», – сказал астраханский губернатор.

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По данным Игоря Бабушкина, сейчас в Астраханской области товарным осетроводством и получением икры-сырца из рыб осетровых пород занимается 38 предприятий. В 2018 году ими было получено всего около 14 тонн икры. Некоторые производители указывают на банках Астраханскую область как регион производства, хотя там икру только фасуют, что наносит ущерб имиджу добросовестных производителей, добавил чиновник.

В конце 2018 года сообщалось о планах властей ввести маркировку черной икры по аналогии с алкоголем. В эксперименте в том числе участвовали Минпромторг, «Ростех» и Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор маркировки, которая уже применяется на рынке шуб, лекарств и табака.

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