Главой Международного валютного фонда стала болгарский экономист Кристалина Георгиева

Директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) избрана на пять лет болгарский экономист, кандидат от Евросоюза Кристалина Георгиева. Об этом сообщается 25 сентября на сайте организации.

Ранее Георгиева была членом Еврокомиссии и исполнительным директором Всемирного банка. Она станет первым руководителем МВФ в истории из страны с развивающейся экономикой. Официально в должность Георгиева вступит 1 октября.

The IMF Executive Board representing the 189-member countries has selected Kristalina Georgieva as Managing Director for a five-year term starting on October 1, 2019. https://t.co/0Hs1YsTDKO pic.twitter.com/neTUsmNIZ1 — IMF (@IMFNews) 25 сентября 2019 г.

Отметим, только в сентябре 2019-го Совет управляющих МВФ снял возрастные ограничения для должности директора-распорядителя — ранее главой фонда нельзя было назначить человека старше 65 лет (Кристалине Георгиевой 66 лет).

Предыдущая глава МВФ, Кристин Лагард, перешла на работу председателя Европейского центрального банка.