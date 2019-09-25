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Власть
25.09.2019 21:36
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Главой Международного валютного фонда стала болгарский экономист Кристалина Георгиева

Директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) избрана на пять лет болгарский экономист, кандидат от Евросоюза Кристалина Георгиева. Об этом сообщается 25 сентября на сайте организации.

Ранее Георгиева была членом Еврокомиссии и исполнительным директором Всемирного банка. Она станет первым руководителем МВФ в истории из страны с развивающейся экономикой. Официально в должность Георгиева вступит 1 октября. 

Отметим, только в сентябре 2019-го Совет управляющих МВФ снял возрастные ограничения для должности директора-распорядителя — ранее главой фонда нельзя было назначить человека старше 65 лет (Кристалине Георгиевой 66 лет). 

Предыдущая глава МВФ, Кристин Лагард, перешла на работу председателя Европейского центрального банка.

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