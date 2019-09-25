Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

Министерство финансов опубликовало проект федерального бюджета России на 2020-2022 годы. Доходы вырастут с 20,4 трлн рублей до 22 трлн рублей.

Документ опубликован 25 сентября на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно нему, расходы за три года также вырастут — с 19,5 трлн до 21,8 трлн рублей. При этом бюджет будет оставаться профицитным, но превышение доходов над расходами станет сокращаться — с 0,8% ВВП (876 млрд рублей) до 0,2% (295 млрд).

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2021 года установлен

в сумме 1,8 трлн рублей, на 1 января 2023 года — 1,9 трлн. Внешний долг может вырасти с 24,8 млрд долларов США до 26 млрд.

Отдельно в бюджете указано, что в следующем году правительство не может увеличивать численность федеральных государственных служащих, а также работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений, если только речь не идет об интересах Крыма и Севастополя.