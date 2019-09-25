В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского, который воспитывает 70 приемных детей

Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области Николая Стремского арестован до 12 ноября по решению Ленинского районного суда Оренбурга. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС. По каким именно статьям уголовноно кодекса обвиняют священнослужителя, не уточняется. Заседание прошло в закрытом режиме, а в СК и МВД официально это не комментируют.

Региональные СМИ утверждают, что поводом якобы стали действия сексуального характера и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По информации местных журналистов, в списке пострадавших фигурируют семеро детей. Сам Стремский, как сообщают СМИ, вину не признает.

Помимо Стремского, арестованы его дочь и ее супруг. Их подозревают в незаконном лишении свободы. Подробности их дела также неизвестны.

В пресс-службе Оренбургской епархии заявили, что пока не сформировали позицию не спешат делать выводов по факту случившегося, поскольку не располагают всей информацией по делу. Ситуация находится на контроле у правящего архиерея.