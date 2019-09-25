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Город
25.09.2019 20:40
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Смольный в очередной раз подвёл итоги конкурса на экопарк в Юнтолово. Победителем признано ССУ-5

Центр комплексного благоустройства выбрал подрядчика на строительство экопарка в Приморском районе Петербурга. Контракт отдадут ССУ-5, который снизил цену на 300 млн рублей.

Протокол подведения итогов опубликован на сайте госзакупок 25 сентября. Согласно ему, победителем признается ОАО «Специализированное строительное управление-5», которое предложило построить парк за 895 млн рублей при стартовой цене в 1,189 млрд. «Профистрой Северо-Запад» понизился лишь до 915,3 млн. Предложения этих участников, по сравнению с прошлым циклом этого аукциона, не менялись. Зато свою заявку, после того, как его претензии к электронной площадке были признаны обоснованными, смог донести «Геоизол». Его цена — 1, 119 млрд. Победителем в итоге осталось ССУ-5.

Впервые ССУ-5 было названо поставщиком по данному конкурсу в конце августа. Это был далеко не первый заход на определение победителя, но первый, когда до этапа рассмотрения вторых частей заявок допустили кого-то, кроме «Профистроя». Однако победа не досталась  ССУ-5 с первого раза. «Геоизол» пожаловался на оператора электронной площадки АО «ЭТС», так что заявки рассмотрели заново.

«Фонтанка» подробно описывала эпопею с выбором подрядчика для экопарка в Юнтолово  Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля. 8 августа ФАС аннулировала итоги аукциона.

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Справка:

В конце февраля 2019 года Центр комплексного благоустройства объявил конкурс на 1,18 млрд рублей. По плану до октября 2021 года здесь должна появиться прогулочная зона с деревянными настилами, предполагается высадить около 6 тысяч деревьев. 17% финансирования заложены на 2019 год, 32% – на 2020-й, 51% – на 2021-й.

О том, что северо-западнее перекрестка Яхтенная – Камышовая у Юнтоловского заказника появится парк в 75 га, заявили несколько лет назад, после того как стало понятно, что зоопарка здесь не будет. Инженерную подготовку начали в 2017-м. Территория будет сочетать лесопарковую зону, где максимально сохранят ландшафт, и парковую – оборудованную всем необходимым для отдыха. В парковой зоне, расположенной у жилой застройки, обустроят дорожки, площадки для отдыха, детские и спортивные уголки. В лесопарковой зоне, ближе к реке Глухарке, вмешательство в естественную среду будет минимальным. Здесь предстоит проложить пирсы и дорожки из природных материалов или на специальном деревянном настиле, который позволит сохранить от вытаптывания редкие растения, и оборудовать площадки для наблюдения за птицами.

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