Смольный в очередной раз подвёл итоги конкурса на экопарк в Юнтолово. Победителем признано ССУ-5

Центр комплексного благоустройства выбрал подрядчика на строительство экопарка в Приморском районе Петербурга. Контракт отдадут ССУ-5, который снизил цену на 300 млн рублей.

Протокол подведения итогов опубликован на сайте госзакупок 25 сентября. Согласно ему, победителем признается ОАО «Специализированное строительное управление-5», которое предложило построить парк за 895 млн рублей при стартовой цене в 1,189 млрд. «Профистрой Северо-Запад» понизился лишь до 915,3 млн. Предложения этих участников, по сравнению с прошлым циклом этого аукциона, не менялись. Зато свою заявку, после того, как его претензии к электронной площадке были признаны обоснованными, смог донести «Геоизол». Его цена — 1, 119 млрд. Победителем в итоге осталось ССУ-5.

Впервые ССУ-5 было названо поставщиком по данному конкурсу в конце августа. Это был далеко не первый заход на определение победителя, но первый, когда до этапа рассмотрения вторых частей заявок допустили кого-то, кроме «Профистроя». Однако победа не досталась ССУ-5 с первого раза. «Геоизол» пожаловался на оператора электронной площадки АО «ЭТС», так что заявки рассмотрели заново.

«Фонтанка» подробно описывала эпопею с выбором подрядчика для экопарка в Юнтолово Сама закупка была объявлена еще в феврале. В апреле единственным соответствующим требованиям участником был признан «Профистрой Северо-Запад», однако ФАС отменила протокол его победы. Во второй раз ситуация повторилась, «Профистрой Северо-Запад» объявили победителем 9 июля, однако антимонопольная служба откатила конкурс. В третий раз победа компании, принадлежащей Дмитрию Солопову, досталась 30 июля. 8 августа ФАС аннулировала итоги аукциона.