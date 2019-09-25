После жёсткой посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились 23 человека. Госпитализировали пятерых

После жесткой посадки Boeing в Барнауле, при которой у самолета загорелась стойка шасси, за медицинской помощью обратились 23 человека.

«За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики», — сообщает 25 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300, который прибыл из Вьетнама. Лайнер приземлился благополучно, пассажиров эвакуировали. По предварительным данным, воздушное судно принадлежит компании «Азур».