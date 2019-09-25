По делу лжемедиков в Петербурге задержали гражданина Израиля и 12 его партнёров. А все начиналась с пылесосов NASA

Следственный комитет Петербурга процессуально задержал до решения об аресте 13 человек, подозреваемых в мошенничестве в частных медицинских клиниках города. 40 обысков закончились закрытием компаний. Старшим названо лицо из Израиля.

По информации нашего издания, после обеда, 25 сентября оперативники «мошеннического» отдела уголовного розыска закончили проведение обысков в Петербурге и Москве, о которых сегодня сообщила «Фонтанка».

Как ранее сообщало наше издание, в уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом по мошенничеству, указано, что в пяти частных медицинских центрах Петербурга работал персонал, не имеющий профессионального образования и выдающий себя за дипломированных врачей. По версии следствия, под видом медиков работники этих клиник придумывали клиентам несуществующие болезни, оказывали виртуальные услуги, загоняя петербуржцев в долги. В том числе это касалось и пожилых людей.

Заметим, что оперативники 25 сентября посетили центр «Роял Клиник» в «Великан Парке» в Александровском саду, «АнгелМед» на Лесном проспекте, «Ювента» на улице Фучика и два центра «Верба» на Фурштатской и том же Лесном проспекте. Помимо этого, по нашей информации, полицейские взломали еще двери в колл-центре организаторов схемы в доме 3 по Кронверской улице.

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По информации «Фонтанки», к вечеру, 25 сентября СК Петербурга процессуально задержал на двое суток двенадцать подозреваемых и, по мнению следствия, – организатора – 48-летнего Михаила Фраймана. По данным нашего издания, он гражданин Израиля. Проживал в Петербурге на Кирочной улице, где его утром и разбудили. Его гражданская жена тоже задержана.

«Фонтанка» узнала, что следствие будет выходить на арест с ходатайством на одиннадцать человек.

Наши коллеги с 47news выяснили генезис, вмененной им схемы. Журналисты раскопали, что все началось в Петербурге ровно 20 лет. И притом с продаж пылесосов, якобы сделанных в США по технологии NASA. Полюбопытствуйте здесь.